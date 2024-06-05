В мае на Украине мобилизовали 50 тысяч человек

В течение мая на Украине были мобилизованы порядка 50 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости , именно такую цифру назвал президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге глава государства уточнил, что также порядка 50-55 тысяч были мобилизованы на Украине и в апреле. По его словам, проводимая Киевом мобилизация идет насильственным и ненасильственным способом, однако в настоящее время предпочтение отдается именно первому варианту. Все меньше украинцев хотят идти в вооруженные силы, поэтому людей приходится хватать даже на улицах населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что президент Путин назвал количество потерь с украинской и российской стороны. Кроме того, в ходе состоявшегося диалога глава государства сказал, сколько людей в настоящее время находится в плену у каждой из участников противостояния.