Путин считает Казахстан наиболее близким союзником

Президент России Владимир Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником. Таким мнением глава государства поделился во время встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, которая проходит в Астане.

«Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто - во всяком случае мы так в России на это смотрим – не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет», – сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за сохранение этой тенденции, которая, как подчеркнул Путин, идет на пользу двум народам.

Перед этой встречей главы двух государств виделись в октябре в рамках церемонии открытия поставок российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан.

Между Москвой и Астаной заключен ряд важных документов, подчеркивающих сотрудничество между государствами. К ним относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие. Также две страны являются участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее мы сообщали, что Токаев призвал Москву нарастить сотрудничество в вопросе экспорта халяльной продукции.