Путин сделает важное заявление после встречи с президентом Лаоса

Президент РФ Владимир Путин выступи с важным заявление вечером в четверг, 31 июля, после переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передает KP.RU.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился в Кремле с лидером Лаосской Народно-Демократической Республики. Главы двух государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись подписанными документами.

«Общение двух президентов продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — отметил Песков.

Представитель Кремля ранее намекал, что выступление Путина может выйти за рамки стандартной пресс-конференции, как это было 13 марта во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Многие ожидают, что российский президент ответит на ультиматумы президента США Дональда Трампа, которые он ранее поставил Москве по украинскому вопросу.

Напомним, Трамп накануне дал России 50 дней на мирное урегулирование украинского конфликта, однако 29 июля сократил этот срок до 10 дней, пригрозив введением 100% пошлин на нефть и уран для союзников Москвы.

Ранее сообщалось, что Лаос подарит России двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений.