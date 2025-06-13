Путин: силы ПВО с начала СВО уничтожили 7,5 тыс ракет западного производства

«Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин.