Путин: силы ПВО с начала СВО уничтожили 7,5 тыс ракет западного производства
Российская ПВО сбила 7,5 тыс ракет западного производства с начала СВО
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания, состоявшегося 12 июня, обсудил ключевые аспекты проекта государственной программы вооружения на период с 2027 по 2036 год. В ходе встречи были представлены статистические данные о работе российских систем противовоздушной обороны с момента начала специальной военной операции.
Как сообщил президент, с начала специальной военной операции силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали более 7500 современных тактических и крылатых ракет, выпущенных странами Запада.
«Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений.