Президент Путин продлил план обороны России еще на два года
Владимир Путин продлил на два года действующий план обороны РФ
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Текущий план по обороне России был выработан и утвержден 12 декабря 2020 года. Он должен был действовать до конца 2025 года. Теперь же его продлили еще на два года указом президента.
«Слова „на 2021–2025 годы“ заменить словами „на 2021–2027 годы“, — говорится в указе главы государства.
Ранее сообщалось, что Путин призвал решить проблему с контрафактной продукцией. Он вспомнил историю, когда под видом кубанского вина в России разливали импортный напиток. Глава РФ отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться. Он поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли при оформлении поручений.