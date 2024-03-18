Путин согласен рассмотреть предложение Макрона об олимпийском перемирии

Ранее Париж предложил Москве прекратить огонь на территории Украины на период проведения летних Олимпийских игр во французской столице. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон. Также французский лидер заявил о своей готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ответ на это президент России, выступая в своем предвыборном штабе, заявил, что Москва готова рассмотреть данное предложение французской стороны, но решение будет приниматься исключительно с учетом российских интересов. Трансляция выступление Путина велась на телеканале «Россия 24».

«Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России», — подчеркнул Путин.

Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, прежде чем предлагать перемирие на время ОИ-2024, Франции стоило бы начала прекратить поставки вооружений киевскому режиму.