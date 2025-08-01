Президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства нового ракетного комплекса «Орешник». Об этом глава государства заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что первые серийные образцы уже поступили в российские войска.

«У нас произведен первый серийный комплекс "Орешника". Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — сказал глава государства.

Как отметил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру», поступление «Орешника» в ВС должно охладить горячие головы врагов. Парламентарий напомнил, что английские и немецкие военнослужащие уже фактически воюют против России, управляя высокоточным оружием и нанося удары по российским позициям.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра российского программного обеспечения.