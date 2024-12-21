Путин срочно позвонил Минниханову после атаки ВСУ на Казань

После инцидента с атакой беспилотников на Казань, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Кремля.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

«Владимир Путин поговорил по телефону с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии министерства обороны», — говорится в сообщении Кремля.

Подробности беседы Путина и Минниханова не раскрываются.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.