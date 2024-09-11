Путин: США наращивают военное присутствие в Азии и Арктике для сдерживания России и КНР

США не оставляют своих гегемонических попыток сдержать растущий военный и экономический потенциал России и Китая, продолжая все последнее время наращивать свое военное присутствие как в Арктике, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в ходе открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024» российский президент Владимир Путин.

По его словам, методичка у Белого дома старая: якобы существующая для США военная угроза со стороны Москвы и Пекина.

«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Путин.

При этом, как обратил внимание президент, в нынешней американской администрации и не скрывают своих планов по развертыванию дальнобойных ракет в Азии.

Ранее стало известно, что в Белом доме сейчас активно прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить наконец Киеву применять для ударов вглубь территории России поставляемое американское дальнобойное оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден.