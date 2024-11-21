Путин: США ошиблись, разрушив ДРСМД

Президент России Владимир Путин выступил с обращение о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине в эфире федеральных ТВ.

Глава государства прокомментировал удары ВСУ американскими ракетами ATACMS и британскими — Storm Shadow по российским регионам, а также высказался об ответе России на эти действия.

Отдельно российский лидер высказался о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США.

Договор, заключенный между СССР и США, был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года во время советско-американских переговоров на высшем уровне в Вашингтоне.

Этот договор начал действовать 1 июня 1988 года и стал первым в истории, который позволил полностью устранить целый класс вооружений. Стороны согласились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Также они обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Путин.

По словам российского президента, вопрос о дальнейшем развертывании РФ ракет средней и меньшей дальности зависит от действий США и из союзников.

Также Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право применять свое оружие по объектам стран, которые применяют свое по российской территории.