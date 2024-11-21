Путин предупредил о готовности России решительно ответить на эскалацию

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия ответит решительно и зеркально на эскалацию конфликта на Украине.

В эфире федерального телевидения глава государства порекомендовал правящим элитам западных государств серьезно задуматься о намерениях Москвы. Он также предупредил об ответе на использование воинских контингентов других стран против РФ.

«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно», — сказал Путин.

Российский президент ранее подтвердил, что ВСУ атаковали Курскую и Брянскую области ракетами американского и английского производства. Путин подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала все ракеты, а враг так и не достиг целей на территории РФ.

Глава государства, выступая с заявлением о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что Москва имеет полное право применять российское оружие по военным объектам тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

Также Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ нанесли удар инновационной ракетой российского производства по объекту ОПК в Днепропетровске.