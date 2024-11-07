Путин: США проводят политику двойного сдерживания России и Китая

Соединенные Штаты Америки проводят политику двойного сдерживания, то есть пытаются сдержать и Россию, и Китай. Такое заявление в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, такая политика США объясняется тем, что их не устраивает рост экономического могущества КНР, так как это представляет угрозу для их гегемонии в мире.

Путин также затронул темы сотрудничества России и Китая. Он отметил, что страны активно сотрудничают в различных сферах: в нефтяной, в газовой, в области ядерных технологий.

Помешать успешному сотрудничеству РФ и КНР невозможно, так как у нас общие границы, поэтому поставки как шли, так и будут идти, подчеркнул российский лидер.

При этом, подчеркнул президент, Россия и Китай дружат не против какой либо страны, включая США. Сотрудничество РФ и КНР — один из важнейших факторов стабильности в мире, заключил Путин.

Ранее Путин рассказал об отношении России к Западу.