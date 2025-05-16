Путин сумел обеспечить себе встречу с президентом США без присутствия Зеленского

Российский президент Владимир Путин отправил делегацию своей страны в Турцию для переговоров с Украиной, и тем самым исключил участие Зеленского в своем будущем общении с Дональдом Трампом. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

По утверждению журналистов, Путин сумел обеспечить себе прямые переговоры с Трампом, на которых не будет присутствовать Зеленский. За счет этого есть вероятность, что президент России сумеет склонить своего американского коллегу на сохранение за РФ украинских земель.

«Рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту, ведущемуся за тысячи километров от его собственной страны», — так описал канал позицию Трампа по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Путин продлил своим указом еще на два года действующий стратегический план по обороне России. Документ был разработан еще в 2020 году, он должен был действовать до конца 2025 года.