Путин: у Украины давно нет ничего своего, поэтому у нее нет будущего

Президент России Владимир Путин напомнил, что Украина из-за постоянных склок и войн, а также ввиду неумелого управления страной нынешними и прошлыми властями, уже давно не производит ничего своего.

По словам российского лидера, все сказанное значит только одно - у данной страны попросту нет будущего.

«Когда у страны нет собственной базы, идеологии, промышленности, а также денег, то у этого государства нет будущего, - приводит слова президента журналист Павел Зарубин в своем аккаунте в соцсетях.

В продолжение темы Путин добавил, что у России, как раз наоборот, все это есть. Глава государства заявил, что российская оборонная промышленность во всю сейчас набирает обороты.

Ранее сообщалось, чт о израильский премьер Нетаньяху указал Путину в беседе на недовольство Израиля позицией РФ в ООН по Газе.