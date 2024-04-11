Путин: удары по украинским энергообъектам часть демилитаризации Украины

Систематические удары российских войск по украинским энергообъектам являются частью планомерной демилитаризации Украины, которую проводит Москва. Об этом во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил российский лидер Владимир Путин.

Минувшей ночью ВС РФ вновь бомбили объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Как пояснили в российском Минобороны, это симметричный ответ на попытки Киева атаковать объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России.

«Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причём напрямую», — сказал Путин, его цитирует ТАСС.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.