В воскресенье, 22 июня, Владимир Путин, президент Российской Федерации, встретился с авторами и редакторами нового учебника истории. В ходе встречи он высказал своё мнение об идее украинской государственности. Трансляция мероприятия осуществлялась на телеканале «Россия 24».

Глава России охарактеризовал украинскую государственность как миф и инструмент советской политики, связав её с концепцией, предложенной Лениным. Он назвал эту концепцию «красивым лозунгом», который использовался для привлечения национальных элит.

В своем выступлении Путин объяснил, что концепция коренизации, предложенная Лениным, была направлена на создание так называемых независимых государств. Однако, по его словам, эти государства никогда не существовали.

«А началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] Империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты», — сказал Путин.

Президент также выразил мнение, что масштабное празднование в Советском Союзе в 1954 году 300-летия, которое якобы было приурочено к воссоединению России и Украины, имело политический подтекст. Он подчеркнул, что эти мероприятия были частью стратегии Коммунистической партии большевиков по продвижению идеи так называемой коренизации.

Ранее Путин заявил, что Украина стоит на грани полной потери боеспособности. По его словам, укомплектованность ее вооруженных сил составляет менее половины штатной численности — всего 47%.