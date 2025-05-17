В 2030 году в России отметят 300 лет со дня рождения полководца Суворова
Путин подписал указ о праздновании 300-летия полководца Суворова
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В России в 2030 году отметят 300-летие со дня рождения великого полководца Александра Суворова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российский лидер поручил правительству в течение шести месяцев сформировать организационный комитет, ответственный за подготовку и проведение торжественных мероприятий, которые должны включать культурные, образовательные и патриотические акции.
Кроме того, Путин порекомендовал регионами России активно участвовать в торжественных событиях, чтобы сделать празднование всенародным.
Александр Васильевич Суворов — выдающийся российский полководец и основоположник русской военной теории. Генерал-фельдмаршал был награжден множеством орденов и титулов, в том числе графским достоинством с названием Рымникский.
Суворов не потерпел ни одного поражения, участвуя в более чем 60 сражениях. Он считается одним из величайших полководцев России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об организации первого российского-арабского саммита в октябре.