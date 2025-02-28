Путин утвердил соглашение о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией. Текст документа опубликован на официальном сайте опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно этому соглашению, вооруженное нападение на одну из стран участниц Союзного государства будет квалифицироваться как агрессия против всего объединения. В случае применения ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против одной из сторон, Москва оставляет за собой право использовать свои ядерные арсеналы в ответ.

Аналогичным образом, применение ядерного оружия становится возможным и в случае обычной агрессии, создающей критическую угрозу для суверенитета и территориальной целостности.

Документ также предусматривает возможность создания военных объектов и размещения российских вооруженных сил на территории Белоруссии для предотвращения актов агрессии.

Отмечается, что развитие отношений между Россией и Белоруссией в рамках данного договора не направлено против третьих стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права.

Договор заключен на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетия. Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами. Документ определяет взаимные союзнические обязательства сторон в сферах обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, а также целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.

Ранее в Минске ратифицировали договор с РФ о гарантиях безопасности.