В Минске ратифицировали договор с РФ о гарантиях безопасности

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, утверждающий ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил ТАСС.

Соглашение было подписано в белорусской столице в декабре 2024 года. В частности, статья 6 соглашения гласит, что стороны рассматривают российский ядерный арсенал как важный элемент сдерживания ядерных и обычных военных конфликтов, а также как инструмент устрашения, использование которого — крайняя мера.

В документе также подчеркивается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против одной из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной неприкосновенности.

Согласно статье, решение о применении для защиты Белоруссии размещенного там российского ядерного оружия принимается в порядке, согласованном сторонами.

Статья 4 договора устанавливает, что вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства рассматривается как акт агрессии против Союзного государства, и стороны примут ответные меры с использованием всех имеющихся сил и средств в соответствии с Уставом ООН и законодательством сторон.

В соответствии с договором стороны назначат спецпредставителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для оценки действия договора и разработки предложений по повышению его эффективности для глав государств. Срок действия договора — 10 лет с автоматическим продлением.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия приравняли нападение друг на друга к агрессии против СГ.