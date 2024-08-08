Путин утвердил закон, разрешающий судебным приставам использовать огнестрельное оружие

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Федеральный закон опубликован в четверг, 8 августа, на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь у судебных приставов появится возможность пресекать попытки нарушителя скрыться, при этом применение силы не должно подвергать опасности жизнь и здоровье случайных лиц. В случае превышения должностных полномочий представитель порядка понесет наказание.

О каждом случае применения закона в действие сотрудник ведомства будет обязан уведомить свое начальство, предоставив рапорт в течение суток.

Запрещено применять силу против беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних, кроме случаев, когда жизнь сотрудника ФССП находится под угрозой.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин подписал приказ, призванный модернизировать механизмы обращения с персональными данными в стране.