Путин принял отставку губернатора Новгородской области Никитина

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что отставка вступает в силу со дня подписания указа президентом, то есть с 7 февраля 2025 года.

Также в сообщении уточняется, что Никитин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления, получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики и является доктором экономических наук.

Обладая обширным опытом в государственном управлении и деловых кругах, Никитин также занимает ключевые позиции в различных структурах, направленных на развитие экономики и социальной сферы РФ. Он руководит рабочей группой Госсовета по социальной политике, является членом Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, а также входит в наблюдательные советы Агентства стратегических инициатив и Федерального центра компетенций.

Никитин также является членом комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Кроме того, политик был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

6 февраля стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы «Роскосмоса». Вместо него ведомством теперь руководит Дмитрий Баканов.