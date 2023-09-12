Путин: в Африке не забудут, как Запад возил их людей в клетках

Президент России Владимир Путин напомнил, как западные страны относились в прошлом к жителям Африки. Он напомнил, что Запад возил людей в клетках еще в 1957 году.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер заявил, что западные государства обложили африканский континент кредитами как контрибуциями. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году – вот мне фотографии показывали недавно – в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно», – сказал глава государства.

Путин отметил, что этих людей вместе с семьями, или даже детей по отдельности, выставляли в клетках напоказ. Он подчеркнул, что Африка никогда не забудет такого отношения.

Также российский лидер обратил внимание на то, что западные страны пытаются командовать в Африке, проводя свою неколониальную политику. Путин также заявил, что Россия никогда не была колонизатором, а всегда старалась помогать другим странам. По его словам, соперничающие с Россией государства вели себя противоположным образом.

ВЭФ стартовал 9 сентября во Владивостоке. Мероприятие проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Форум стал восьмым по счету в 2023 году. Он продолжится до 13 сентября. В этот день, как отмечали СМИ, Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее российский президент анонсировал строительство автомобильной магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.