Путин в Азербайджане вынесет на обсуждение ряд актуальных региональных и международных проблем

Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан 18–19 августа с государственным визитом. О поездке главы государства проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе визита Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Оба лидара намерены обсудить вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также дальнейшего развития азербайджано-российски отношений.

«По итогам визита Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут совместное заявление, а также будут подписаны межправительственные и другие документы, — приводится в сообщении.

В Кремле добавили, что президенты также затронут в ходе переговоров актуальные региональные и международные проблемы.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные соцопросов, что более 80% жителей России доверяют Владимиру Путину.