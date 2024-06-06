Президент РФ Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село» в день рождение русского поэта Александра Пушкина. Фотографию, на которой запечатлен российский лидер в стенах музея, опубликовал канал Кремля.

Пушкин родился 6 июня 1799 года. Он является одной из важнейших фигур классической русской литературы. Писатель является автором романов «Евгений Онегин», «Арап Петра Великого», «Капитанская дочка», а также множества стихотворений.

В сообщении отмечается, что Путин посетил и осмотрел выставочные залы музея, учебные классы, художественную мастерскую, шинельную комнату, буфетный зал, столовую и больницу.

Музей-заповедник «Царское село» расположен в городе Пушкине (Санкт-Петербург). Он включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году.

Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В 2024-м году он пройдет 27-й раз 8 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на избавление от президента Украины Владимира Зеленского потребуется год.