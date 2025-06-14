Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана
Путин провел телефонный разговор с Трампом, сообщил Ушаков
Фото: [коллаж "Подмосковье Сегодня"]
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, последнего цитирует ТАСС.
В ходе беседы с президентом США Дональд Трамп российский лидер Владимир Путин выразил неодобрение действиям Израиля в отношении Ирана, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
В беседе с Владимиром Путиным Дональд Трамп охарактеризовал обстановку вокруг Израиля и Ирана как вызывающую беспокойство, отметил он.
Как добавил Ушаков, Путин и Трамп не исключают возможности возобновления диалога по иранской ядерной программе.
Ранее стало известно, что законопроект о трехэтапном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия будет внесен в парламент Ирана, сообщает иранское агентство Khabar Fouri.