Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана

В ходе беседы с президентом США Дональд Трамп российский лидер Владимир Путин выразил неодобрение действиям Израиля в отношении Ирана, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В беседе с Владимиром Путиным Дональд Трамп охарактеризовал обстановку вокруг Израиля и Ирана как вызывающую беспокойство, отметил он.

Как добавил Ушаков, Путин и Трамп не исключают возможности возобновления диалога по иранской ядерной программе.

Ранее стало известно, что законопроект о трехэтапном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия будет внесен в парламент Ирана, сообщает иранское агентство Khabar Fouri.