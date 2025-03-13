Визит президента России Владимира Путина в военной форме в Курск стал ключевым событием, которое привлекло внимание мировых СМИ. Образ российского лидера и его высказывания вызвали оживлённый интерес у западных аналитиков.

Некоторые эксперты рассматривают этот визит как демонстрацию победы над Вооружёнными силами Украины в Курской области. Другие видят в нём сигнал для внешнеполитических оппонентов. Как оценивают ситуацию зарубежные эксперты — в материале «Подмосковье Сегодня».

В среду Владимир Путин, президент Российской Федерации, неожиданно посетил командный пункт своих войск, который находится в Курской области. Стоит отметить, что на нём была военная форма, что не является обычным для главы государства. Этот визит произошёл в то время, когда он рассматривает предложение о перемирии, которое поступило от Киева и Вашингтона.

Газета The Guardian, издающаяся в Великобритании, сообщает, что Владимир Путин подчеркнул, что к украинским военнослужащим, которые были взяты в плен в Курской области, будут относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Это может привести к тому, что им назначат длительные сроки лишения свободы.

Сотрудники британского издания The Telegraph считают, что визит Владимира Путина в Курск может быть частью стратегии Кремля, направленной на то, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией и поддержать российских военных.

По мнению издания, поездки президента в приграничные регионы лишь подчёркивают твёрдость намерений руководства России не отступать от выбранного пути.

В то же время Financial Times пытается представить ситуацию таким образом, будто бы Россия не обращает внимания на «дипломатические предложения». При этом факты военных преступлений, совершаемых украинскими боевиками против мирных жителей Курской области, остаются без внимания журналистов издания.

Испанское издание El Pais интерпретирует появление президента России в военной форме как свидетельство безоговорочной победы российских войск в Курской области.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже.