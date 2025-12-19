Путин восхитился Якутией на прямой линии: как республика стала примером развития для всей России

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии отметил успехи Якутии. Он подчеркнул, что республика хорошо и активно развивается.

Он подчеркнул целенаправленную политику государства по поддержке языков и культур всех народов страны, приведя в пример республику Саха. Президент выделил талант ее народа, открытие первой музыкальной школы и стремительный рост местной кинематографии.

«А таких бойцов, как в Якутии, еще надо поискать. Во всем мире таких нет», — добавил Путин, отметив вклад жителей региона в общее дело.

