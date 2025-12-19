Инкогнито за рулем: Путин рассказал о поездках без сопровождения по Москве

В ходе традиционной прямой линии с гражданами, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин поделился необычной деталью своего графика. Глава государства признался, что периодически совершает поездки на автомобиле инкогнито без кортежа и сопровождения ДПС.

В частности, Путин отметил, что таким образом он перемещается не только по трассе между загородной резиденцией и столицей, но и изучает различные районы Москвы. Как пояснил президент, эти выезды носят не протокольный, а рабочий характер, позволяя напрямую оценивать ситуацию.

«Иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее... И это не бесполезные поездки. И интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и разные районы Москвы. Заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — заявил Владимир Путин.

