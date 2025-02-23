Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

В Кремле прошла церемония, в ходе которой президент Владимир Путин наградил государственными наградами Российской Федерации сотрудников Министерства обороны и Росгвардии. В числе награждённых были участники специальной военной операции, которым были вручены медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

В общей сложности 11 солдат были удостоены почетного звания, в том числе Андрей Григорьев, который в ходе рукопашной схватки одержал верх над противником из Вооружённых сил Украины.

В своём обращении Владимир Путин выразил поздравления военнослужащим с Днём защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является символом почтения к ратному подвигу и памяти тех, кто сражался за Родину.

Президент подчеркнул, что в этот день с особым чувством вспоминают ветеранов Великой Отечественной войны, а также всех, кто посвятил свою жизнь службе в армии и защите страны.

Президент выразил признательность военнослужащим, которые с самого начала операции выполняют свои задачи, в том числе командирам штурмовых подразделений, операторам беспилотных летательных аппаратов, саперам, разведчикам и другим специалистам.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря усилиям военных Россия достигает поставленных целей, а их подвиги вызывают чувство гордости у всего народа. И выразил признательность награжденным за их мужество, доблесть, самоотверженность, преданность и любовь к своей родине. Путин пожелал им удачи и дальнейших успехов в службе.

После церемонии награждения глава российского государства вместе с военными почтил память погибших защитников Родины, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что праздник 23 февраля не для тех, кто бросил Россию в трудный момент.