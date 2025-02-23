Володин: праздник 23 февраля не для тех, кто бросил Россию в трудный момент

В своем Телеграм-канале Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, заявил, что празднование Дня защитника Отечества не имеет отношения к тем, кто в трудные времена покинул Россию.

По мнению политика, испытания и вызовы, которые мы переживаем вместе со страной, продемонстрировали, что есть люди, которые в трудную минуту испугались за себя и покинули Россию, трусливо уехав за границу. Ещё более прискорбно, когда они оттуда начинают поливать страну грязью.

Вячеслав Володин подчеркнул, что раньше 23 февраля было принято поздравлять всех представителей сильного пола, но с течением времени отношение к этому дню изменилось.

«Сегодняшний праздник — не их!» — написал Володин.

В продолжение темы спикер Госдумы высказал мысль о том, что дискуссия по этой теме должна быть публичной, особенно когда речь идёт о будущем государства.

Вячеслав Володин поздравил всех с Днем защитника Отечества, выразив признательность тем, кто в случае опасности готов встать на защиту страны и её граждан.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защитника Отечества.