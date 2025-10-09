Путин впервые раскрыл детали авиакатастрофы с самолетом AZAL

Глава государства в четверг, 9 октября, проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

По словам российского лидера, причиной инцидента стали украинские беспилотники. Он объяснил, что две ракеты, выпущенные российской системой противовоздушной обороны (ПВО) по БПЛА, не попали в лайнер напрямую, а сдетонировали в нескольких метрах от него.

В результате взрыва самолет, вероятнее всего, был поврежден обломками, а не боевыми элементами.

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — подчеркнул Путин.

Он рассказал, что экипажу поврежденного воздушного судна предлагали совершить посадку в Махачкале, однако было принято решение следовать в аэропорт базирования. Путин добавил, что о результатах расследования авиакатастрофы ему доложили в среду, 8 октября.

Крушение самолета Embraer E190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 24 декабря 2024 года. Лайнер упал на территории Казахстана, под Актау. Погибли 38 человек.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и лидер Республики Таджикистан Эмомали Рахмон договорились об урегулировании миграционного вопроса.