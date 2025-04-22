Путин впервые встретится с султаном Омана

Президент России Владимир Путин проведет 22 апреля переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Для лидеров двух стран это будет первая очная встреча, сообщает ТАСС.

Между Путиным и Аль Саидом состоялся единственный телефонный разговор 23 марта 2023 года. Диалог стал первым за всю историю дипломатических отношений между странами на высшем уровне.

Теперь султан Омана совершает государственный визит в Россию — формат, представляющий наивысший уровень дипломатического протокола. Он прибыл в Москву 21 апреля и по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Переговоры будут посвящены ключевым направлениям развития двусторонних отношений между Россией и Оманом. Особое внимание главы стран уделят торгово-экономическому сотрудничеству, финансовому и инвестиционному взаимодействию, а также культурно-гуманитарным связям, по информации пресс-службы Кремля.

Также могут подниматься актуальные вопросы международной и региональной повестки. Среди возможных тем — иранская ядерная программа.

Ранее Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном.