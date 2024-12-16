В 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Путин упомянул, что численность Вооруженных сил Российской Федерации была увеличена до 1,5 млн человек, и подчеркнул значимость улучшения боевого состава армии и наращивания ее мощностей.

Он отметил, что 2024 год стал важным этапом в реализации задач СВО, добавив, что российские войска крепко удерживают стратегическую инициативу на линии фронта.

Во время заседания Путин также заявил, что солдаты в зоне СВО проявляют мужество, не жалея своих жизней. Он предложил почтить память павших минутой молчания.

Кроме того, обсуждалась военно-политическая ситуация в мире, которую Путин охарактеризовал как нестабильную, с высоким конфликтным потенциалом в некоторых регионах и продолжающимся насилием на Ближнем Востоке.

США и Запад продолжают навязывать свои правила другим странам, одновременно финансируя киевский режим и отправляя туда наемников.

Путин отметил увеличение военных расходов НАТО и наращивание ударных группировок у российских границ, а также активизацию присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вынуждает Москву реагировать.

Ранее Путин заявлял о готовности России дать противникам отпор по всему фронту.