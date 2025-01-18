Путин вспомнил, почему министра иностранных дел СССР Громыко называли «Мистер Нет»
Путин рассказал президенту Ирана о советском «Мистере Ноу»
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил, почему главу МИД СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет».
Он пояснил, что такое прозвище было связано с тем, что тогда, в условиях холодной войны, странам было очень сложно согласовывать все вопросы.
Тогда было принято решение создать Организацию Объединенных Наций. Она была призвана искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в одностороннем порядке.
В современном мире баланс сил можно сохранить, только опираясь на Устав ООН, считает Путин.
Громыко стоял у истоков образования ООН, он входил в число тех, кто подписывал Устав этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН.
Андрей Громыко занимал пост министра иностранных дел СССР с февраля 1957 года до июля 1985 года. Он является символом советской внешней политики.
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