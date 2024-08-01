В Сети появилось фото Гершковича, Курмашевой и Уилана на свободе

В Сети появились первые фотографии с помилованными Эваном Гершковичем, Полом Уиланом и Алсу Курмашевой. Фото с ними в соцсети разместил журналист Петр Сауэр.

В четверг, 1 августа, Россия произвела обмен заключенными со странами Запада, в том числе Великобританией, США, Германией, Польшей и Нидерландами. В списках находились осужденный по делу о шпионаже журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершкович, бывший морпех США Пол Уилан, журналистка, осужденная в РФ за распространение фейков о российской армии, Алсу Курмашева, оппозиционеры Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Олег Орлов*.

В обмен на своих граждан и оппозиционеров западные страны согласились отдать Вадима Красикова (из Германии), Артема Дульцева (из Словении), Анну Дульцеву (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Павла Рубцова (из Польши), Романа Селезнева (из США), Владислава Клюшина (из США) и Вадима Конощенка (из США).

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных граждан.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.