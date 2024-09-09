Президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и отметил рост промышленного производства в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время встречи в Кремле господин Путин заслушал отчет губернатора о текущей ситуации в области. Президент указал на проблему нехватки узкопрофильных врачей и необходимость ремонта учебных заведений в регионе.

Андрей Никитин сообщил, что оборонно-промышленный комплекс Новгородской области увеличился почти на 160% за последние годы.

Он также выделил проблему дефицита кадров и подчеркнул необходимость омоложения специалистов в оборонной сфере.

Кроме того, по его словам, другие гражданские предприятия также выполняют задачи специальной военной операции.

В ответ на замечание Путина о нехватке врачей губернатор рассказал о программе предоставления жилья для медиков.

Никитин отметил, что в области удалось прекратить снижение числа медработников и начать его постепенный рост: за последние три года их количество увеличилось примерно на 10%.

«В целом по экономике ситуация нормальная. Самый, наверное, важный показатель — это рост реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Нам надо этим заниматься в первую очередь, так как успешный регион бедным не бывает, люди должны достойно зарабатывать», — считает Андрей Никитин.

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