Путин встретился с губернатором Новгородской области
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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и отметил рост промышленного производства в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Во время встречи в Кремле господин Путин заслушал отчет губернатора о текущей ситуации в области. Президент указал на проблему нехватки узкопрофильных врачей и необходимость ремонта учебных заведений в регионе.
Андрей Никитин сообщил, что оборонно-промышленный комплекс Новгородской области увеличился почти на 160% за последние годы.
Он также выделил проблему дефицита кадров и подчеркнул необходимость омоложения специалистов в оборонной сфере.
Кроме того, по его словам, другие гражданские предприятия также выполняют задачи специальной военной операции.
В ответ на замечание Путина о нехватке врачей губернатор рассказал о программе предоставления жилья для медиков.
Никитин отметил, что в области удалось прекратить снижение числа медработников и начать его постепенный рост: за последние три года их количество увеличилось примерно на 10%.
«В целом по экономике ситуация нормальная. Самый, наверное, важный показатель — это рост реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Нам надо этим заниматься в первую очередь, так как успешный регион бедным не бывает, люди должны достойно зарабатывать», — считает Андрей Никитин.
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