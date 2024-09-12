Путин встретился с советником премьер-министра Индии

Владимир Путин, президент России, провел встречу с Аджитом Кумаром Довалом, советником по национальной безопасности премьер-министра Индии, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Президент предложил провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Казани 22 октября.

С российской стороны на встрече присутствовал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Путин отметил успешные переговоры, состоявшиеся с премьер-министром Индии 8 и 9 июля 2024 года. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство России и Индии «динамично развивается», и выразил благодарность Нью-Дели за активное поддержание диалога.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой китайского МИД.