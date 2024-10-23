Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Анкаре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с недавним терактом в Анкаре, передает ТАСС.

«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», — сказал Путин.

Российский лидер осудил диверсию в столице Турции и подчеркнул, что не приемлет никакие подобные действия, независимо от их мотивов.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил его за проявленное сочувствие в связи с терактом.

Напомним, по последним данным, при теракте в Анкаре погибли четыре человека.