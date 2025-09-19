Владимир Путин в ходе визита на пермские заводы «Мотовилиха» выразил надежду на скорейшее завершение событий, связанных с проведением специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, общаясь с коллективом «Мотовилихинских заводов» в Перми, сделал акцент на будущем развитии страны. В рамках рабочей поездки по Пермскому краю он посетил одно из ключевых оборонных предприятий, где пообщался с рабочими.

Глава государства отметил важность промышленного потенциала для обеспечения суверенитета и выразил уверенность в том, что текущий этап, связанный с СВО, завершится. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения роли оборонно-промышленного комплекса и его сотрудников в современных условиях. Визит подчеркивает стратегическое значение уральских заводов для выполнения государственного оборонного заказа.

