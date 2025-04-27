Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Мощный взрыв на складе с химическими веществами в портовом городе на юге Ирана произошел 27 апреля. По последним данным, число жертв трагедии выросло до 25 человек. Более 1 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести.

Российский лидер передал слова сочувствия семьям погибших, а также выразил поддержку пострадавшим. Путин пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате инцидента.

Также глава государства сообщил о готовности Москвы оказать необходимую помощь и содействие в ликвидации последствий трагедии.

По данным газеты The New York Times (NYT), причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стало вещество для ракетного топлива. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильного обращения с опасным веществом. Официального подтверждения этой версии нет.

Ранее сообщалось, что в Ванкувере внедорожник врезался в толпу на уличном фестивале.