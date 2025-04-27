В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв: погибли 18 человек
Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас в Иране унес жизни 18 человек
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Число жертв мощного взрыва, произошедшего в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 18 человек. Об этом сообщило издание IRIB со ссылкой на губернатора провинции Хормозгана Мехрдада Хасан-заде. Более 800 человек пострадали.
Ранее стало известно, что на складе с химическими веществами на юге Ирана произошел взрыв. Рассматривается несколько версий произошедшего. По информации газеты The New York Times (NYT), взрыв мог произойти из-за вещества, предназначенного для твердого ракетного топлива.
Также журналисты портала Tasnim сообщили о возгорании резервуара с топливом, что могло привести к взрыву.
Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов официально заявила, что инцидент не связан с нефтяной инфраструктурой страны.
В результате взрыва пострадала не только промышленная зона, но и прилегающие жилые районы. Спасательные бригады оказывают помощь пострадавшим и эвакуированным гражданам, а также работают над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия (ЧП).
Ранее сообщалось, что Иран сделал новое предложение США по ядерной программе.