Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Вьетнама Лыонг Кыонгу в связи с масштабными разрушениями и человеческими жертвами в азиатской стране, вызванными тайфуном «Буалой». Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении Путин подчеркнул, что Россия разделяет скорбь вьетнамского народа и выразил надежду на скорейшее восстановление разрушенных регионов и полное выздоровление всех пострадавших от разгула стихии.

По последним данным, число погибших в результате тайфуна достигло 29 человек, еще 19 — числятся пропавшими без вести. Более 100 граждан получили различные ранения.

Стихия разрушила или повредила свыше 158 тыс. жилых домов, затопила 14 тыс. строений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству — уничтожено около 26,6 тыс. гектаров рисовых полей, других культур и рыбных хозяйств.

Инфраструктура Вьетнама также пострадала — повреждены дамбы в пяти провинциях, опрокинуты тысячи опор линий электропередачи, а дороги перекрыты более чем в 1,1 тыс. местах. В горных районах сохраняется угроза внезапных паводков и оползней.

