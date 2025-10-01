Стало известно, когда Путин посетит Индию

Президент РФ Владимир Путин может посетить Индию 5–6 декабря, сообщили источники сразу двух индийских изданий — NDTV и News18 .

Отмечается, что между Москвой и Нью-Дели уже продолжительное время ведутся консультации по организации визита российского лидера. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне также сообщал о возможном визите Путина в Индию.

Месяц назад на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Китае, Путин лично встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Последний раз российский президент посещал Индию в декабре 2012 года — это произошло почти 13 лет назад. Тогда Путин провел встречу не только с официальным президентом Пранабом Мукерджи и премьером Манмоханом Сингхом, но и с представителями оппозиции.

Эксперты отмечают, что визит Путина в Индию может вызвать негодование президента США Дональда Трампа, поскольку он неоднократно призывал Дели прекратить всяческое сотрудничество с Москвой, в частности, отказаться от российской нефти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на «Валдае», к которому, по его словам, будет приковано внимание всего мира.