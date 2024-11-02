Путин выразил соболезнования сербскому лидеру Вучичу в связи с трагедией в Нови-Саде

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией в Нови-Саде, говорится на сайте Кремля.

1 ноября на вокзале Нови-Сада в результате обрушения бетонного козырька здания погибли 14 человек. Трагический момент попал на видео. На нем видно, как массивная бетонная конструкция обвалилась на прохожих, а также на людей, которые сидели на скамейках.

Путин в своем обращении отметил, что россияне разделяют скорбь братского народа Сербии в этот трудный момент. Он передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Здание вокзала, где произошла трагедия, было возведено в 1960-х годах и недавно прошло обновление в рамках реконструкции быстроходной железной дороги Белград — Будапешт.

Сербские медиа сообщили, что президент Вучич собирается посетить Нови-Сад, чтобы выразить поддержку и соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Премьер-министр и бывший мэр города Милош Вучевич также выразил свои соболезнования и охарактеризовал инцидент как крупнейшую катастрофу в истории города с момента Второй мировой войны.

2 ноября в Сербии объявлен траур в связи с гибелью людей в результате обрушения на вокзале Нови-Сада.

31 октября сообщалось, что в Черкесске взорвался газ в одном из жилых домов. В результате трагедии погибли пять человек.