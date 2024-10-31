Газ взорвался в квартире жилого дома в Черкесске: два этажа разрушены, один человек погиб

В результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома в Черкесске, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике, погиб один человек, сообщило региональное МЧС.

Часть кровли была серьезно повреждена. Спасательные службы эвакуировали 70 человек из здания. Под завалами могут находиться еще пострадавшие.

Согласно предоставленной информации, взрыв произошел более часа назад на уровне 4-5 этажей в пятиэтажном жилом доме.

Параллельно с эвакуацией жителей медики оказали первую помощь тем, кто успел покинуть здание, а также подготовили все необходимое для оказания помощи возможным пострадавшим, находящимся под завалами.

Ранее в многоквартирном жилом доме в Тамбовской области в городе Кирсанов произошел взрыв газа, в результате чего погибли два местных жителя. Пострадали не менее восьми человек, некоторые из них были госпитализированы.