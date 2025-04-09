Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Доминикане

В связи с трагическим обрушением части здания в Санто-Доминго, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы, глава Российской Федерации Владимир Путин направил слова сочувствия президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру. Соответствующее обращение разместили на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия солидарна с народом Доминиканы в этот скорбный час. Он также выразил просьбу передать искренние соболезнования и слова поддержки семьям и друзьям погибших, а также пожелания быстрейшего выздоровления всем, кто получил ранения.

По данным, озвученным главой Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуаном Мануэлем Мендесом и переданным агентством France Press, количество погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике достигло 98 человек.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга на семилетнего ребенка рухнул кирпич с крыши.