В центре Петербурга на 7-летнего ребенка рухнул кирпич с крыши

В Санкт-Петербурге прогулка детсадовцев обернулась трагедией: на голову одному из детей с крыши рухнул кирпич. Об этом пишет телеграм-канал Readovka.

Инцидент произошел на Васильевском острове, где группа дошкольников вместе с воспитателями находилась на прогулке. В какой-то момент часть фасадной кладки обрушилась прямо на семилетнего мальчика.

Остальные дети, находившиеся рядом, не пострадали лишь по счастливой случайности. Воспитатель немедленно доставила ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, его жизни угрожает опасность.

Как сообщает РИА Новости, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственные органы уже начали проверку состояния здания, с которого упала опасная часть конструкции.

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