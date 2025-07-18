Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром в ТЦ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирака Абделю Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани в связи с масштабным пожаром в торговом центре (ТЦ) города Эль-Кут. Об этом сообщило посольство РФ в Багдаде.

Трагедия, унесшая жизни 63 человек, произошла вечером 16 июля в недавно открывшемся торговом комплексе в провинции Васит. Из-за происшествия также пострадали 40 человек.

В результате трагедии власти Ирака объявили трехдневный траур по погибшим. Премьер-министр страны ас-Судани лично посетил место происшествия. Для расследования причин возгорания министр внутренних дел Ирака Абдель Амир аш-Шаммари создал специальную комиссию.

Российский лидер в своем обращении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что Россия разделяет горе иракского народа.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении порядка проверки отказавшихся от гражданства Украины.