Путин вышел с заседания на пять минут для ответа на телефонный звонок и извинился за это

Президент России Владимир Путин предупредил участников заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив о необходимости отойти на пять минут, чтобы ответить на важный международный звонок. Об этом сообщил ТАСС.

Таким образом глава государства завершил свое вступительное слово на мероприятии, которое проводилось по видеосвязи.

«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я вынужден буду на минут пять отойти», — сказал российский лидер, попросив извинения у участников заседания.

При этом президент не стал уточнять, с кем ему предстояло провести разговор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о том, что 23 января глава государства проведет важный международный телефонный разговор. Он сразу сообщил, что это будет «не тот разговор», о котором многие могли бы подумать.