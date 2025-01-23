Песков рассказал о международном разговоре Путина 23 января

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, однако это будет «не тот разговор», о котором многие могли бы подумать. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам представителя Кремля, ожидается, что эта беседа станет не менее важной для российских и международных дел.

20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа, Путин поздравил нового американского лидера со вступлением в должность прямо на совещании Совета безопасности. Путин отметил, что Москва готова к диалогу с новой администрацией Белого дома.

Кроме того, представитель Кремля сообщил о готовности Путина дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Песков подчеркнул, что этот вопрос пока не стоит на повестке ближайшей перспективы.

Ранее Песков, комментируя возможный контакт Путина и Трампа, заявил, что подготовка к переговорам еще не началась. Трамп, в свою очередь, ранее выразил намерение встретиться с российским президентом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин уверен в достижениях целей спецоперации на Украине.